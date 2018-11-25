شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية المحافظين:افتتاح الرئيس معرض القاهرة للاتصالات يدعم التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة هالة ابو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باهتمام الرئيس السيسي بفعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات cairo ict والذى يعقد خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر برعاية الرئيس للعام الخامس على التوالى والذى حرص على حضور وافتتاح المعرض خلال الـ3 دورات السابقة.

وأضافت هالة أبو السعد، فى بيان لها اليوم الأحد، أن هذا المؤتمر يدعم "التحول الرقمى" لاسيما فى ظل التوجهات الحكومية الحالية نحو ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها، بجانب تطوير مختلف قطاعات الدولة اعتمادا على وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهو التوجه الرئيسى الذى تركز عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابعت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن الرئيس حريص على حضور هذا المؤتمر وإطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالتصنيع الإلكترونى وتدريب الشباب ونشر الابداع وافتتاح نحو 4 مناطق تكنولوجية هى برج العرب وأسيوط وبنى سويف والسادات، وتفقد اجنحة المعرض والشركات التكنولوجية العارضة سواء عالمية ومحلية لتوجيه رسائل للمستثمرين فى هذا القطاع.