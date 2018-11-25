شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الحسينى يقدم طلب إحاطة للحكومة لإحلال وتجديد مدرستين ببولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتنمية المحلية، بشأن التضرر الشديد من عدم إحلال وتجديد مدرسة أحمد شوقى ومدرسة طه حسين "التعليم الأساسى" التابعة لإدارة بولاق الدكرور.

وأوضح النائب محمد الحسينى فى تصريح لـ" الخليج 365" أن كثافة الفصول داخل مدارس بولاق أصبحت 140 تلميذا داخل الفصل الواحد، موضحا أن المدرسة تم بناءها منذ أكثر من 60 عاما ولم يتم تغييرها حتى الآن وأصبحت المبانى متهاكلة، مطالبا بأن يتم بناء المبنى على شكل حرف u حتى يتم الاستفادة من المساحة، وإيجاد 40 فصل للمبنى الواحد خاصة وأن مساحة المدرسة تسمح بذلك.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة إدراج وإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للمناقشة فى حضور الوزراء وتحديد موعد للبدء فى تجديد المدرسة وإحلال المبنى المتهالك وإعادة بناءه.