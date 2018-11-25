الهلالي: قرار تونس بمساواة الإرث "صحيح فقها".. ولا يعارض كلام الله

قال سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن قرار تونس بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة صحيح فقهًا ولا يتعارض مع كلام الله.

وأضاف "الهلالي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم، مؤكدًا أن مسألة الحقوق يكون للناس الحق في التعامل بها.

وأشار إلى أن الفقيه تتغير فتاواه بتطور ثقافته بمرور الوقت، متابعًا: "سنصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين عامًا من الآن".

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صدق...