استشهاد ضابطين وإصابة مدنيين بعد اقتحام سيارة نقل كمين بالعياط

هاني بركات
استشهد ضابطان وأصيب شخصان آخران، صدمتهم سيارة نقل أثناء تواجدهم في كمين بالطريق الإقليمي بالعياط، وتمكنت قوات الأمن من القبض على السائق المتهم، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإخطار النيابة للتحقيق.
كان اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقي إخطارًا باستشهاد النقيب جمال صلاح رئيس نقطة كفر عمار، والملازم أول عمر مجدي ضابط مباحث فرقة البدرشين والعياط.
تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، والعميد عبدالرحمن أبو ضيف...
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