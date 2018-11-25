'الإسكان': ربع مليون مواطن اشتروا كراسة شروط الإعلان العاشر

هدى عبدالرازق



قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن عدد المواطنين الذين اشتروا كراسة شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، تخطى ربع مليون شخص.

وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة وفرت 3 مليون فرصة عمل، لافتًا إلى أن تلك المشروعات استوعبت العمالة المصرية التي عادت من الدول العربية التي تعيش ظروف غير مستقرة.

ولفت إلى أن ما تم تنفيذه من وحدات إسكان اجتماعي في مدينة بدر يمثل 5 أضعاف ما تم تنفيذه في المدينة منذ 30 عام.