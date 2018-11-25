اليوم.. السيسي يفتتح فعاليات الدورة الـ22 من معرض القاهرة الدولي للاتصالات

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ22 من معرض القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICT. وتنطلق الدورة الحالية تحت شعار "قيادة التحول الرقمي" برعاية وحضور رئيس الجمهورية فى الفترة من 25 إلى 28 من نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

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