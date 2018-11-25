الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيّاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلّبا يسيطر على مناطق الحوضّ الشرقيّ للمتوسّط يتحول تدريجيا الى طقس مستقر ابتداء من بعد ظهر هذا اليوم. وتوقعت أن يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ و​أمطار​ متفرّقة صباحاً ورياح ناشطة احيانا و تكون ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت أن يكون طقس يوم غد الإثنين، غائم جزئيّاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. أما طقس الثلاثاء، فغائم جزئيّاً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.