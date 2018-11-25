لفت عضو كتلة "لبنان القوي" النائب زياد أسود في حديث تلفزيوني الى أن "هناك وزراء يتناتشون صلاحيات وزارات أخرى"، مشيرا الى أن "الجميع يتحدثون عن الفساد اليوم لسببين إما لأنهم يريدون الاصلاح وهذا المستبعد أو لتعطيل الفساد وهذا الامر الجائز".
واشار الى أن "كثيرة هي الاسباب التي تعرقل تشكيل الحكومة أبرزها عيعود لعوامل خارجية"، لافتا الى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون وصل الى بعبدا "بعدة" عمل إما في شاخت أو ليست له".
شكرا لقرائتكم خبر عن اسود: العامل الخارجي هو أحد الاسباب المعرقلة لعهد الرئيس عون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .