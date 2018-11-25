اسود: العامل الخارجي هو أحد الاسباب المعرقلة لعهد الرئيس عون

لفت عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في حديث تلفزيوني الى أن "هناك وزراء يتناتشون صلاحيات وزارات أخرى"، مشيرا الى أن "الجميع يتحدثون عن ​الفساد​ اليوم لسببين إما لأنهم يريدون الاصلاح وهذا المستبعد أو لتعطيل الفساد وهذا الامر الجائز".

واشار الى أن "كثيرة هي الاسباب التي تعرقل ​تشكيل الحكومة​ أبرزها عيعود لعوامل خارجية"، لافتا الى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وصل الى ​بعبدا​ "بعدة" عمل إما في شاخت أو ليست له".