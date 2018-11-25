السيد: من نصدِّق؟ قداسة البابا أم القدّيس معين المرعبي؟

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "​الفاتيكان​ قال: "​المجتمع الدولي​ لا يريد عودة ​النازحين السوريين​ من لبنان"! تيار المستقبل:"النظام السوري يمنع عودة النازحين السوريين "!"، متسائلا: "من نصدِّق؟ قداسة ​البابا​ أم القدّيس ​معين المرعبي​؟".

وذكر السيد أن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ قال أمس للسياسيين: "غلّبوا مصلحة لبنان على مصالحكم"، مضيفا: "أصلاً لو بيفكّروا هيك ما وصلنا لهون".