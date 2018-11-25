السيد: من نصدِّق؟ قداسة البابا أم القدّيس معين المرعبي؟

لفت النائب جميل السيد، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "الفاتيكان قال: "المجتمع الدولي لا يريد عودة النازحين السوريين من لبنان"! تيار المستقبل:"النظام السوري يمنع عودة النازحين السوريين "!"، متسائلا: "من نصدِّق؟ قداسة البابا أم القدّيس معين المرعبي؟".
وذكر السيد أن رئيس الجمهورية ميشال عون قال أمس للسياسيين: "غلّبوا مصلحة لبنان على مصالحكم"، مضيفا: "أصلاً لو بيفكّروا هيك ما وصلنا لهون".
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