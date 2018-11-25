ماكرون: الشكر للأمن والعار للمتظاهرين

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "العنف الممارس من قبل المشاركين في مظاهرات السترات الصفراء"، مشيراً إلى "أنني أشكر رجال الأمن على شجاعتهم واحترافهم، والعار للذين اعتدوا عليهم، وأساؤوا للمواطنين والصحفيين، وحاولوا تخويف المسؤولين المنتخبين، لا مجال لهذا العنف في الجمهورية".
وتمثل مظاهرات السبت التحرك الثاني لحركة "السترات الصفراء" بعد نجاح التحرك الأول في باريس السبت، عندما أغلق حوالي 300 ألف شخص محاور الطرق والمواقع الاستراتيجية.
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