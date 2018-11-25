الحكومة الفلسطينية نددت باعتقال إسرائيل محافظ القدس

ندد المتحدث الرسمي باسم ​الحكومة الفلسطينية​ يوسف المحمود بـ"اعتقال ​الشرطة الإسرائيلية​ محافظ ​القدس​ عدنان غيث"، مشيراً إلى "اعتقال محافظ القدس يندرج في إطار استمرار استهداف حكومة الاحتلال عاصمتنا المحتلة، وأهالي العاصمة ومقدساتها وقياداتها الوطنية". وأشار إلى أن "إسرائيل" تسعى لفرض المزيد من الهيمنة، وترسيخ وهم أن لها اليد العليا في ​مدينة القدس​ المحتلة"، مشدداً على أن "مدينة القدس تمثل رمز الوجود والبقاء في الوجدان الفلسطيني والعربي والإسلامي، وأن الاحتلال إلى زوال".

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