إعلام اسرائيلي: تل أبيب تبرم صفقة ضخمة لتوريد غازها إلى أوروبا

ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية بأن "تل أبيب وقعت على اتفاقات مع عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، لصفقة ضخمة تكفل بيع غازها الطبيعي إلى أوروبا عبر أطول خط أنابيب لضخ الغاز برا وبحرا في العالم"، مشيرةً إلى ان "إسرائيل ستقوم بضخ الغاز الطبيعي عبر أنابيب تمتد عبر مياه المتوسط لمسافة 2000 كيلومتر إلى اليونان وقبرص وإيطاليا وبكلفة تقدر بـ8 مليارات دولار، ليكون هذا الخط الأطول من نوعه في العالم".
ولفتت إلى أنه "استثمر الاتحاد الأوروبي 100 مليون دولار في بحوث الجدوى الاقتصادية للمشروع"، مشريةً إلى أن "الاتفاقات تمت بمبادرة من وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الذي طرح فكرته لأول مرة في مؤتمر للطاقة في أبوظبي".
ورجحت "أن يبدأ العمل في المشروع في غضون بضعة أشهر ليستغرق إنجازه 5 سنوات ويسهم في رفد الاقتصاد الإسرائيلي".
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