إعلام اسرائيلي: تل أبيب تبرم صفقة ضخمة لتوريد غازها إلى أوروبا

ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية بأن "​تل أبيب​ وقعت على اتفاقات مع عدد من بلدان ​الاتحاد الأوروبي​، لصفقة ضخمة تكفل بيع غازها الطبيعي إلى ​أوروبا​ عبر أطول خط أنابيب لضخ الغاز برا وبحرا في العالم"، مشيرةً إلى ان "​إسرائيل​ ستقوم بضخ ​الغاز الطبيعي​ عبر أنابيب تمتد عبر مياه المتوسط لمسافة 2000 كيلومتر إلى ​اليونان​ وقبرص و​إيطاليا​ وبكلفة تقدر بـ8 مليارات ​دولار​، ليكون هذا الخط الأطول من نوعه في العالم".

ولفتت إلى أنه "استثمر الاتحاد الأوروبي 100 مليون دولار في بحوث الجدوى ​الاقتصاد​ية للمشروع"، مشريةً إلى أن "الاتفاقات تمت بمبادرة من وزير الطاقة الإسرائيلي ​يوفال شتاينتز​ الذي طرح فكرته لأول مرة في مؤتمر للطاقة في ​أبوظبي​".

ورجحت "أن يبدأ العمل في المشروع في غضون بضعة أشهر ليستغرق إنجازه 5 سنوات ويسهم في رفد الاقتصاد الإسرائيلي".