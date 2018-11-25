فتح: اعتقال إسرائيل لمحافظ القدس محاولة للمساس بوجود شعبنا في عاصمته

اعتبرت حركة "فتح" أن "اعتقال ​إسرائيل​ لمحافظ ​القدس​ عدنان غيث محاولة للمساس بوجود شعبنا في عاصمته"، مشيرةً إلى أن "بلطجة سلطات الاحتلال لن ترهب شعبنا وان كل سياساتها لن تنجح في النيل من عزيمته".

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