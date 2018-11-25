القبض على السائق المتسبب في مصرع ضابطين بحادث "كمين العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، القبض على السائق المتسبب في مصرع ضابطي شرطة وإصابة مدنييْن بمركز العياط.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة إن قوة من فرقة العياط والبدرشين بقيادة العميد عبدالرحمن أبوضيف والعقيد علي عبد الكريم تمكنت من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى قسم شرطة العياط للتحقيق.

وأفادت التحريات الأولية بأنه أثناء تواجد أفراد كمين لتأمين الطريق الإقليمي، اقتحمت سيارة نقل الكمين بسرعة عالية، ما أسفر عن مصرع النقيب جمال صلاح رئيس نقطة كفر عمار، وملازم أول عمر مجدي الضابط بفرقة العياط والبدرشين، وإصابة مدنيين اثنين نقلا إلى مستشفى قصر العيني.