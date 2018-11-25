محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت قوات الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، حملة تفتيشية مُكبرة استهدفت فرض السيطرة الأمنية بمدينة الشيخ زايد. وخلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت الحملات بقيادة العميد عمرو حافظ، مأمور قسم الشيخ زايد، عن ضبط فردي خرطوش و10 قضايا تجار في المخدرات و7 قطع سلاح أبيض. وتمكن المقدم سامح بدوي، رئيس مباحث الشيخ زايد، ومعاوناه الرائد محمد المسلمي والنقيب عماد الخولي من تنفيذ 149 حكما قضائيا بينها اثنان بالسجن المؤبد. يأتي هذا في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة في شتى صورها، وتنفيذًا لخطة العمل الميداني الموضوعة بتكثيف الوجود الأمني خلال المرحلة الراهنة خاصة بالطرق السريعة والمحاور والميادين الهامة ودوائر الأقسام والمراكز لخلق الإحساس لدى المواطنين بالأمن.

شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 149 حكما وضبط 7 قطع سلاح في الشيخ زايد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .