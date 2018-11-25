"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة مرتفعة على أغلب الطرق، ولذلك نشهد شبورة مائية كثيفة خلال الأيام المقلبة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن مع نهاية اليوم تنتهي حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية كافة.

وحذَّر رئيس هيئة الأرصاد الجوية سائقي المركبات من الشبورة المائية، حفاظًا على أرواحهم.