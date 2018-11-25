اليوم.. التخطيط تطلق حملة "ابدأ مستقبلك" في عدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

تطلق وزارة التخطيط، ممثلة في مشروع رواد 2030، اليوم الأحد، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" بعدد من المحافظات في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وقالت الوزارة إن هذه الحملة تأتي استكمالا لسلسلة "ابدأ مستقبلك" التي أطلقها المشروع في محافظات الأقصر، والإسماعيلية، والقاهرة، والجيزة، والقليوبية، والتي تهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في المحافظات.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحملة هذه المرة مقسمة على مرحلتين، حيث تبدأ بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح يومي 25 و26 نوفمبر، على أن تبدأ المرحلة الثانية يومي 27 و28 نوفمبر الجاري لمحافظات كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية وذلك بمقر المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية.

وأضافت السعيد أن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال، وفي إطار الخطة التي تسعي الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم.

وذكرت أن الحملة تأتي أيضا من أجل العمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق، وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع.

وقالت غادة خليل، مديرة المكتب الفني بوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030، إن من المستهدف بحملة "ابدأ مستقبلك" بتلك المحافظات الست، تدريب نحو 174.9 ألف طالب، و330 مدرسا، و96 مدير مدرسة وموجها عموميا، وذلك بكل المدارس الحكومية التابعة لكل الإدارات التعليمية لتلك المحافظات.

وأضافت غادة خليل أنه تم إنشاء مشروع رواد 2030 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مؤكدة على الاهتمام بإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، مع التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.

يذكر أن الحملة التوعوية "ابدأ مستقبلك" تتم بالتعاون بين مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، ووزارتي التجارة والصناعة، والتربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.