تظاهر الآلاف بشمال الهند للمطالبة ببناء معبد مثير للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

تظاهر آلاف الاشخاص في بلدة ايوديا بشمال الهند، اليوم الأحد، لمساندة طلب خاص بمنظمة يمينية هندوسية، لبناء معبد في موقع مسجد كان متعصبون هندوس قد قاموا بهدمه في عام 1992.

وقال مسؤول بارز في الشرطة إن هناك 700 شرطي على الاقل يقومون بدوريات في الشوارع، بينما تم تقييد عدد زائري المعبد المؤقت - الذي يقع في موقع المسجد المتنازع عليه – ليكونوا مجموعات من خمسة أشخاص.

وأظهرت القنوات التلفزيونية آلاف الاشخاص، وهم يرددون الشعارات أثناء توجههم إلى مكان انعقاد الـ "ماهاسابها"، وهو مؤتمر كبير يدعو "المجلس الهندوسي العالمي" إلى إقامته.

وقد كان هناك العديد من أعضاء المجلس بين أولئك الذين تم إنزالهم في عام 1992 من عند قبة "مسجد البابري" الواقع في ايوديا، والذي يعود إلى القرن الخامس عشر. وقد قتل 2000 شخص على الاقل في أعمال شغب هندوسية-إسلامية، وقعت على نطاق واسع في أنحاء البلاد بعد هدم المسجد.

ويزعم الهندوس أن الموقع كان مسقط رأس الإله رام، وأن الغزاة الإسلاميين قد قاموا بتدمير المعبد المخصص له لبناء المسجد.

وتنظر المحكمة العليا في الهند حاليا في قضية تتعلق بالحقوق المتنازع عليها للموقع.

وقال زعماء المجلس الهندوسي إن مسيرة اليوم الأحد ستكون سلمية، وإنهم يتوقعون مشاركة 200 ألف شخص بها.