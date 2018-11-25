محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و38 أخرين على حكم محكمة الجنايات باحكام الموبد والمشدد في قضية "أحداث عنف بني سويف" لجلسة 23 ديسمبر للحكم. وكانت محكمة جنايات بني سويف قد قضت في28 سبتمبر العام الماضي بمعاقبة بديع و3 اخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 35 بالسجن المشدد لمدة 15 عام لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس عام 2013 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث بنى سويف". كانت النيابة قد احالت في هذة القضية 93 متهما الى المحاكمة منهم 25 محبوسا و67 هاربا منهم قيادات بالجماعة وبرلمانيين سابقين نهاد القاسم عبد الوهاب امين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة وسيد هيكل وخالد سيد عضوى مجلس الشورى السابقين وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق , ووجهت لهم عدة تهم وهى الانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون وحيازة اسلحة وتخريب ممتلكات عامة للدولة وحرق مركز شرطة ببا والشهر العقارى ومدرسة الراهبات.

شكرا لقرائتكم خبر عن حجز طعون "أحداث عنف بني سويف" لجلسة 23 ديسمبر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .