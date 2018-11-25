ضبط 12 مشتبه بهم وفحص 11 شقة مفروشة في حملة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة؛ لفرض السيطرة الأمنية، وضبط الخارجين عن القانون وتجار ومتعاطي المواد المخدرة بالإضافة إلى حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمنطقة أكتوبر.

وتمكنت الحملة بقيادة العميد عاصم أبو الخير، رئيس المباحث الجنائي للقطاع، من ضبط 10 قضايا اتجار في المخدرات و9 قطع سلاح أبيض وناري وفحص 11 شقة مفروشة.

وألقت قوات الأمن بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش بماحث أكتوبر والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر القبض على 7 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار و12 حالة اشتباه بالإضافة إلى فحص 11 مكتب عقارات و6 مكاتب تصوير.

وتم رفع 21 طن قمامة، 3 عربات فول، 3 تروسيكل، 180 كرسيا، 4 عربات كارو، 25 ترابيزة، 8 استاند و4 إعلانات بدون ترخيص.

يأت ذلك في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة في شتى صورها في مجال المنع والكشف، وتنفيذاً لخطة العمل الميداني الموضوعة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بتكثيف التواجد الأمنى خلال المرحلة الراهنة خاصة بالطرق السريعة والمحاور والميادين الهامة ودوائر الأقسام والمراكز لخلق الإحساس لدى المواطنين بالأمن.