مصدر: قوات الأمن تطارد السائق المُتسبب في مصرع ضابطين بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران ومحمد شعبان:

صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أن السائق الذي اقتحم كمين شرطة العياط فر هاربا عقب وقوع الحادث ولم يتم ضبطه حتى تلك اللحظة.

وقال المصدر، إنه تم عمل الأكمنة اللازمة لتضيق الخناق عليه، ومازالت القوات تطارده وسيتم ضبطه خلال ساعات للتحقيق معه والوقوف على ملابسات الحادث.

كانت شهدت منطقة العياط حادث تصادم لقي خلاله ضابطان مصرعهم وأصيب شخصان آخران في حادث اصطدام سيارة نقل بكمين بالطريق الإقليمي الدولي بمركز العياط.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاده وجود حادث بالطريق الدائري الإقليمي الدولي، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة نقل بكمين أمني وأسفر الحادث عن وفاة النقيب جمال صلاح الضابط بوحدة مباحث العياط ورئيس نقطة كفر عمار، وملازم أول عمر مجدي الضابط بفرقة العياط والبدرشين وإصابة شخصان تصادف وجودهم لمكان الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.