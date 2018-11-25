المحكمة ترفض تجديد حبس (ود قلبا)

رفضت المحكمة توصية لنيابة أمن الدولة بتجديد حبس المتهم الشهير بـ(ود قلبا)، وذلك في القضية الخاصة بصفحته على (فيسبوك) والمعلومات التي تم نشرها فيها . ويواجه فيها تهماً تتعلق بقانون المعلوماتية، وأمضى المتهم (ود قلبا) وبحسب صحيفة الإنتباهة (4) أشهر في حراسة نيابة أمن الدولة وذلك منذ تاريخ دخوله فيها في الخامس عشر من يونيو الماضي . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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