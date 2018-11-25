اعتداء لمستوطني "تدفيع الثمن" في المغيّر

الخليج 365 | فريق التحرير هاجم مستوطنون من جماعة "تدفيع الثمن" صباح اليوم الأحد، قرية المغيّر شمال رام الله، وخطّوا شعارات منددة بالعرب والفلسطينيين وثقبوا إطارات مركبات. وكان مستوطنون اقتلعوا قبل ساعات، عشرات أشجار الزيتون في قرية ترمسعيا المجاورة، بحراسة جيش الاحتلال.

إطارات مركبة ثقبها مستوطنون في بلدة المغيّر



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