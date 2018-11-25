كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السلمي": نجاح الانتخابات النيابية بالبحرين عكست ثقة المواطن في مؤسسات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية 2018م في مملكة البحرين عكست ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وحرية إختيار ممثليه ٠
وقال رئيس البرلمان العربي فى بيان له اليوم 17 ربيع الأول 1440هـ الموافق 25 نوفمبر 2018م إن هذا النجاح يعبر أيضا عن مدى الدعم الشعبي الكبير للمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسي آل خليفة ، ورفض التدخل الخارجي فى شؤون البحرين الداخلية .
وبارك رئيس البرلمان العربي للبحرين نجاح تلك الانتخابات النيابية والبلدية والتي شهدت مشاركة شعبية غير مسبوقة وصلت نسبتها الأولية 67% .
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