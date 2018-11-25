كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الفلسطينية تندد باعتقال إسرائيل محافظ القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نددت حكومة الوفاق الفلسطينية، باعتقال إسرائيل اليوم الأحد، محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث بعد اقتحام منزله.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحافي، إن اعتقال غيث "يندرج في إطار استمرار استهداف حكومة الاحتلال عاصمتنا المحتلة مدينة القدس وأهالي العاصمة ومقدساتها وقياداتها الوطنية".
وأضاف المحمود أن إسرائيل "تريد فرض المزيد من الهيمنة، وترسيخ وهم أن لها اليد العليا في مدينة القدس التي لن تستطيع أي قوة السيطرة على ذرة تراب منها سوى قوة أهلها".
وهذه هي المرة الثالثة التي تعتقل فيها السلطات الإسرائيلية محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، منذ نهاية الشهر الماضي.
ويوم الخميس الماضي طالبت منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بالتراجع عن فرضها قيوداً على غيث، ومسؤول فلسطيني أخر في شرق القدس.
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