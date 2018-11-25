كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان: جهود لعقد مؤتمر لمناقشة الدعم الخارجي للفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت "هيئة الإذاعة اليابانية" اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الياباني يبحث عقد مؤتمر في إحدى المناطق الفلسطينية لمناقشة تقديم مساعدات للفلسطينيين.

ويأتي ذلك بعد لقاء وزير الخارجية الياباني تارو كونو، بنظيره الفلسطيني رياض المالكي في روما، يوم أمس السبت.

وقال كونو، إن الحكومة اليابانية ستواصل دعم الفلسطينيين.

وأضاف، أنه يريد أن يجتمع مسؤولون من دول آسيوية في فلسطين لمناقشة قضية المساعدات الأجنبية.

من جهته قال المالكي، إنه يعلق آمالاً كبيرة على لعب اليابان دوراً في إحلال السلام في الشرق الأوسط.