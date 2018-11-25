كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 سفن حربية أوكرانية تدخل مياه روسيا الإقليمية بطريقة لا شرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حرس الحدود الروسي، أن ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية الأوكرانية دخلت صباح اليوم بصورة لا شرعية المياه الإقليمية الروسية، قاصدة مضيق كيرتش بين بحري آزوف والأسود.

وجاء في بيان صدر عن حرس الحدود: "صباح اليوم في الساعة 7:00 بتوقيت موسكو، وفي انتهاك للمادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، اخترقت ثلاث سفن تابعة للقوات البحرية الأوكرانية حدود روسيا الاتحادية ودخلت بشكل غير شرعي مياه روسيا الإقليمية".