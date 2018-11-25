كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان: مصرع المتحدث باسم جماعة "خراسان" الموالية لداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل المتحدث باسم جماعة "خراسان" الموالية لداعش الإرهابي في عمليات للقوات الخاصة الأفغانية بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبق ما ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وقال فيلق "سلاب 201"، التابع للجيش الأفغاني في الشرق في بيان، إن المتحدث باسم جماعة "خراسان"، شرفات شفق، قُتل في ديه بالا الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان، أن شفق كان أيضاً رئيس الجناح الإعلامي لجماعة "خراسان" والذي كان ينشر أيضاً دعاية للجماعة الإرهابية، بهدف تجنيد متشددين في صفوف الجماعة الإرهابية من مناطق أخرى في البلاد.

ولم يعلق أنصار جماعة "خراسان" على مقتل المتحدث باسم الجماعة، حتى الآن.

وإقليم ننكارهار من الأقاليم الهادئة نسبياً في شرق أفغانستان، لكن الوضع الأمني في بعض مناطقه النائية تدهور في السنوات الأخيرة.