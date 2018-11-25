كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: مصرع قيادي حوثي بارز في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مقتل أحد قياداتها البارزة في الساحل الغربي اليمني، مع 30 آخرين من عناصرها المسلحة، وذلك بغارات لطائرات التحالف العربي في محافظة الحديدة.

وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، بأن القيادي الحوثي أبو خرفشة قاد هجوماً كبيراً على مواقعها في مدينة الصالح وسط الحديدة، ما أدى إلى مقتله مع 30 عنصراً من أتباعه في كمين لألوية العمالقة.

وشيع الحوثيون، في محافظة حجة شمال غرب اليمن، القيادي الميداني محمد عبدالله أبو خرفشة المكنى أبو نذير، دون ذكر مكان أو تاريخ مقتله، وفق موقع المشهد العربي، اليوم الأحد.

غير أن مصادر، أكدت أنه قتل مع 30 عنصراً من الانقلابيين قبل يومين في مدينة الحديدة.

يذكر أن محمد أبو خرفشة هو شقيق مشرف الحوثيين بمحافظة حجة يحيى أبو خرفشة، ويأتي مقتله بعد أقل من عام من مقتل أحد أشقائه بغارة للتحالف في مثلث عاهم بحجة.

وكانت إحصائية غير رسمية، وثقت اعتراف إعلام ميليشيات الحوثي بمقتل 1526 انقلابياً في شهر ونصف، في حصيلة هي الأعلى بالتزامن مع خسائرها الكبيرة في الحديدة.