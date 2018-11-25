ارتفاع الدرهم أمام الدولار.. وانخفاضه أمام الأورو

أفاد بنك المغرب، بأن سعر الدرهم ارتفع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,97 في المائة، وتراجع أمام الأورو بنسبة 0,39 في المائة خلال الفترة ما بين 15 و19 يونيو 2018.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية حول الظرفية الاقتصادية الممتدة ما بين 15 و21 نونبر 2018، أنه لم تبرم خلال هذه الفترة، أي جلسة مناقصة في سوق صرف العملات.

وإلى غاية 16 من نونبر، أشار المصدر ذاته إلى أن صافي الاحتياطات الدولية ظل من أسبوع إلى آخر مستقرا تقريبا في 223,1 مليار درهم، بينما سجل تراجعا على أساس سنوي بنسبة 5,8 في المائة.

وبخصوص التدخلات في السوق النقدي، أفاد بنك المغرب بأنه ضخ ما مجموعه 72,3 مليار درهم، منها 70 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 2,3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.