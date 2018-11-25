بعد 3 أيام على إقالة الطاوسي.. وفاق سطيف يستعين بخدمات مدرب جزائري

أعلن فريق وفاق سطيف رسمياً تعيين الإطار الوطني الجزائري ، نور الدين زكري، مدرباً للمجموعة، خلفاً لرشيد الطاوسي الذي تمت إقالته قبل 3 أيام فقط.
وعصفت سلسلة النتائج السلبية التي حصدتها المجموعة خلال المباريات الأخيرة بالدوري المحلي الجزائري، من تدريب سطيف، بالرغم من حدوث إنقسام بين المسؤولين حول مستقبل الإطار الوطني المغربي.
وكانت إدارة وفاق سطيف قد تعاقدت مع رشيد الطاوشي في الثاني من يونيو الماضي، بعد نهاية تجربته الأولى بالدوري الجزائري مع شباب بلوزداد، إذ قاد ناديه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد الرياضي، بطل النسخة الماضية من المسابقة القارية.
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