مأساة تهز خنيفرة.. العثور على رضيعة وسط حاوية أزبال

بعد واقعة العثور على جثة رضيع داخل حاوية للنفايات المنزلية بمدينة الدار البيضاء، تكررت مأساة ” البيضاء” في خنيفرة، حيث عثر بائع متلاشيات، اليوم السبت، على رضيع حديث الولادة في مكان خلاء وسط مدينة خنيفرة.

مصادر محلية أكدت أن الرضيع، الذي تخلت عنه يد آثمة، جنس أنثى، عثر عليه قرب موقع “الشلال” وسط المدينة، في مشهد صادم، استنكره عموم المواطنين.

وأضاف المصدر أن الرضيعة عثر عليها حية، قبل أن تنقل إلى المستشفى الإقليمي، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث، للوقوف على تفاصيل التخلي عن الرضيعة.