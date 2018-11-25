طقس الأحد.. أمطار مع زخات رعدية في هذه المدن

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الأحد، أن يكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات وبالجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية خلال الصباح والليل، كما ستكون السماء غائمة مع نزول أمطار وزخات أحيانا رعدية خاصة خلال الليلة الموالية بمنطقة طنجة، والريف الغربي، واللوكوس، وغرب الواجهة المتوسطية.

كما تتوقع مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات متفرقة فوق السواحل والسهول المتواجدة شمال الجديدة، وبهضاب الفوسفاط وبالواجهة الغربية للأطلس، مع تشكل كتل ضبابية محلية خلال الصباح فوق السواحل، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، جنوبية غربية بمنطقة طنجة والسهول الشمالية الغربية، وستهب من القطاع الغربي فوق المنطقة الشرقية ومعتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 03 و 03 درجات بالمرتفعات، وما بين 02 و 07 درجات بالهضاب، وجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و 14 درجة بالأقاليم الجنوبية، وما بين 06 و 12 درجة شمال البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالسايس، وهضاب الفوسفاط، وبمنطقة طنجة، وما بين 17 و23 درجة شمال ووسط البلاد، وبالواجهة المتوسطية، وبالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و30 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا بين طنجة ورأس غير وبين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.