تظاهرة بالجنوب رفضا لإدخال شاحنات البضائع لغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من الإسرائيليين صباح اليوم الأحد، عند التجمع السكني "أشكول" في "غلاف غزة"، وذلك احتجاجا على سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة ورفضا لقرار وقف إطلاق النار والاحتجاج على الأوضاع الأمنية في الجنوب.

وتستمر الاحتجاجات في التجمعات الاستيطانية بـ"غلاف غزة" التي تدعو لشن عملية عسكرية على القطاع، كما يقوم العشرات من المتظاهرين باعتراض شاحنات الأغذية والضائع المتوجه إلى معبر كرم أبو سالم للدخول إلى القطاع.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن قرابة 100 شخص من سكان "غلاف غزة" تظاهروا صباح اليوم، على الطريق الرئيسي المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم، وحاولوا اعتراض الشاحنات لمنع وصولها للقطاع.

وطالب المتظاهرون الحكومة بوقف دخول شاحنات البضائع إلى القطاع إلى حين تعهد حماس بوقف مسيرات العودة المتواصلة عند السياج الأمني منذ نهاية آذار/مارس الماضي، وكذلك وقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه المستوطنات "في غلاف غزة".