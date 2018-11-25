مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية بالمغير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدمت عصابات من المستوطنين فجر اليوم الأحد، على إعطاب إطارات مركبات وخط عبارات عنصرية في قرية المغير قضاء رام الله.

ووفقا لمواطنين، فقد اقتحمت مجموعات المستوطنين القرية وأعطبت مركبات المواطنين، كما وخطت شعارات تحريضية وعنصرية بحق الفلسطينيين.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من إقدام مجموعة من المستوطنين على اقتلاع عشرات أشجار الزيتون في قرية ترمسعيا المجاورة بحراسة جيش الاحتلال.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إنها تلقت إخطارا عن جريمة "تدفيع الثمن"، في قرية المغير، حيث تم إعطاب إطارات مركبات وخط شعارات عنصرية، فيما ستقوم طواقم التحقيق برفقة قوات جيش الاحتلال الدخول للقرية للتحقيق بملابسات الحادث.

وتواصل مجموعات المستوطنين الجرائم بحق الفلسطينيين، وتشمل هذه الجرائم مصادرة الأراضي، وحرق الممتلكات والمساجد أو خط الشعارات العنصرية عليها.

وأظهرت المعطيات تصعيدا بهجمات مجموعات المستوطنين أو المجموعة التي تعرف بـ "شبان التلال"، وغالبا ما تنفذ هذه الجرائم بحضور قوات وجنود الاحتلال، فيما تمتنع سلطات الاحتلال عن تنفيذ الاعتقالات في صفوف المستوطنين أو تقديم لوائح الاتهام.