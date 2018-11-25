شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني : نتمسك بالمرجعيات الثلاث لإحلال السلام والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، إن الملاحم التاريخية للجيش الوطني في بلاده على كل الجبهات، وجهود بناء المؤسسة العسكرية هي الضامنة لأمن اليمن واستقراره.

جاء هذا خلال استعراضه للموقف العسكري في اليمن خلال اجتماع مع الهيئة الاستشارية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وجدد الفريق محسن، خلال الاجتماع، الليلة الماضية في الرياض، التأكيد على النوايا الحسنة التي أبدتها الشرعية بقيادة الرئيس هادي، وحضور الوفد الحكومي لمشاورات السلام في كل الجولات مع استمرار تعنت الانقلابيين وانتهاكاتهم بحق أبناء الشعب اليمني، واستهدافهم لأراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومساعيهم للإخلال بالأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد نائب الرئيس اليمني، على التمسك بالمرجعيات الثلاث المتمثلة لإحلال السلام غير المنقوص والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بما يؤدي إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مشيرًا إلى مبدأ الشرعية الثابت المساند لخيار السلام باعتباره مطلبًا سياسيًا وشعبيًا.

وثمن صالح، الجهد الحكومي الذي أحرز نجاحًا ملموسًا في تحسين العملة الوطنية ومنعها من الانهيار، مشددًا على ضرورة بذل جهود أكبر في توفير الخِدْمات وتلبية متطلبات السكان وتحسين الوضع المعيشي.