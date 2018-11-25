انت الان تتابع الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٨ ص

الجيش اليمني

شنت قوات الجيش الوطني اليمني مدعومة بقوات من التحالف، هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في صعدة شرق وادي آل جبارة، وتمكنت من السيطرة بشكل كامل على مناطق جديدة أبرزها شِعب الرقبة ووادي آل عبل ووادي دبيان، وذراع الشارعة، وجبل بني الشفشف، وأشارت مصادر بالجيش اليمني، اليوم الأحد، إلى أنه خلال المواجهات سقط عشرات القتلى من الحوثيين، وضبط صواريخ محمولة والعديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وذلك بحسب ما نقلته قناة (العربية) الإخبارية، وكان الجيش اليمني قد أعلن، أمس السبت، استكمال تحرير مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي.

اقرأ أيضا| بسبب المجاعة.. وفاة 85 ألف طفل في اليمنوأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش الوطني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، استكملت تحرير سوق ومدينة الملاحيط ومثلث مران، وكذا مبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن، في إطار عملية عسكرية واسعة لاستكمال السيطرة على مديرية الظاهر بالكامل.ويواصل