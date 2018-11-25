انت الان تتابع وفاة ضابطي شرطة اصطدمت بهما سيارة نقل بكمين بالعياط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الأشموني ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٠ ص

الضابط المتوفى وزملائه

تسببت سيارة نقل طائشة في وفاة ضابطي شرطة، خلال وقوفهما خدمة بأحد الأكمنة بالطريق الدائري بالعياط، تم التحفظ على السيارة، ونقل جثث الضابطين إلى المستشفى.. تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، إخطارا اليوم الأحد، من الخدمات الأمنية الموجودة بكمين أمني بالعياط، باصطدام سيارة نقل مسرعة، بقوة كمين أعلى الدائري، ووفاة كل من النقيب جمال صلاح، رئيس نقطة كفر عمار، وملازم أول عمر مجدي.. انتقلت الخدمات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثتين، فيما وصل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث.

وبعد دقائق من وفاة الملازم أول عمر مجدي، قام زملاؤه وأصدقاؤه بنعيه على صفحته الشخصية، التي كانت آخر كلماته عليها "اللهم غسلني بدمي، واجعل كفني ملابسي، وارزقني شهادة الحق في سبيلك يا رب العالمين". الواقعة ليست الأولى، ففي 25 سبتمبر 2017، لقى ضابط شرطة برتبة نقيب، مصرعه، بعد أن صدمته شاحنة بمقطورة، خلال