انت الان تتابع 3.5 تريليون جنيه إجمالى ودائع المصريين بالبنوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٣ ص

أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك -بما فيها الودائع الحكومية- بزيادة تقدر بنحو 527 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى (2017 – 2018)، بإجمالي 3.569 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو الماضي، فى مقابل نحو 3.042 تريليون جنيه (التريليون يساوى 1000 مليار) وذلك بنهاية يونيو 2017. وأشار المركزى إلى ارتفاع إجمالى قروض البنوك لتصل إلى 1.53 تريليون جنيه، فى نهاية مارس الماضي، فى مقابل نحو 1.45 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2017، بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه.

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة أسهمت فى تجاوز هذا القطاع العديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل