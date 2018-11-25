انت الان تتابع صحف سعودية: البحرين ثاني محطات محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف تناولت تشكيك الأمير تركي الفيصل في مصداقية أي تقرير يصدر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) حول تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

تناولت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد، الجولة الخارجية التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما طالعتنا بالعديد من القضايا التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. صحيفة "الشرق الأوسط" أفادت بأن ولي العهد السعودي يبدأ اليوم زيارة للبحرين، المحطة الثانية في جولته العربية، قبل مشاركته في قمة العشرين التي تعقد يوم 30 نوفمبر الجاري في بوينس أيرس بالأرجنتين. وذكر الديوان الملكي أن الملك حمد بن عيسى سيكون في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لدى وصوله إلى البلاد.

وتحت عنوان "البحرين المحطة الثانية في جولة ولي العهد"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الأمير محمد بن سلمان سيجري خلال تلك الزيارة مباحثات مع العاهل البحريني وكبار القيادات تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وبالانتقال إلى الشأن الإيراني، وتحت

وتحت عنوان "البحرين المحطة الثانية في جولة ولي العهد"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الأمير محمد بن سلمان سيجري خلال تلك الزيارة مباحثات مع العاهل البحريني وكبار القيادات تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وبالانتقال إلى الشأن الإيراني، وتحت عنوان "أحوازيون يدعون أوروبا إلى محاسبة إيران على إرهابها"، ذكرت صحيفة "الحياة" أنه وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها وزارة الداخلية الدنماركية في العاصمة كوبنهاجن، انطلقت أمس السبت أعمال مؤتمر حركة النضال في حضور أكثر من 180 مشاركاً من الأحواز ودول عربية وغربية. ويسعى المؤتمر الذي يحمل شعار "مع الأحواز للتصدي للإرهاب الإيراني"، إلى كشف الأعمال الإرهابية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إضافة إلى تعريف جميع شعوب العالم بالقضية الأحوازية، وتسليط الضوء على معاناة شعب الأحواز المحتل منذ العام 1923. وأوضحت الصحيفة أن رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز حبيب جبر، طالب خلال المؤتمر، الدول الأوروبية بمحاسبة إيران على إرهابها ضد الشعوب المحتلة كالشعب الأحوازي والبلوشي والكردي والتركي. صحيفة "عكاظ" سلطت الضوء على الانتخابات البحرينية، حيث اقترع البحرينيون أمس، لاختيار 40 نائباً في مجلس النواب، و30 مجلساً بلدياً، حسب أرقام اللجنة العليا للانتخابات. وشهدت الانتخابات أعلى نسبة ناخبين مؤهلين، إذ بلغت نحو 365 ألف ناخب، فيما بلغ عدد المرشحين من الرجال 459، ومن النساء 47. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية دعت في تغريدة على موقع "تويتر" المواطنين إلى "تجنب الشائعات التي تؤثر على العملية الانتخابية، والاعتماد على المصادر الموثوقة في استقاء المعلومات" بعد معلومات حول رسائل نصية وصلت إلى بعض المواطنين تبلغهم بحذف أسمائهم من سجل الناخبين وتدعوهم إلى عدم التوجه إلى مراكز الاقتراع. وتحت عنوان "تركي الفيصل مستشهداً بأسلحة العراق الكيميائية: الـ(C.I.A) أخطأت مرات عدة"، ذكرت "الجزيرة" أن الأمير تركي الفيصل الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، أعرب عن تشككه في مصداقية أي تقرير يصدر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) حول تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال: إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أثبتت كونها خاطئة من قبل. وضرب مثالاً بغزو العراق. وقال: إن التأكيدات التي صدرت قبل غزو العراق عام 2003 من جانب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولين باول، فيما كان رئيس الاستخبارات الأسبق جورج تينيت يجلس خلفه مباشرة، ومفادها أن العراق يصنع أسلحة كيميائية كانت استنتاجاً صحيحاً، ولكن ثبت أنه خاطئ للغاية.

وأشارت صحيفة "سبق" أن الفيصل أوضح أن وكالة الاستخبارات الأمريكية ليست بالضرورة أفضل مقياس على تقرير أو تقييم استخباراتي موثوق به، مؤكدا أن مقتل خاشقجي "حادث غير مقبول، وسيكون علينا تحمل ذلك، وهو أمر لا يمكن تجاهله، ونحن نواجه الأمر". "الشرق الأوسط" كشفت عن مواصلة المعارضة الإسرائيلية توجيه سهام الانتقادات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستغلة الهزة التي سببتها جولة القتال الأخيرة في غزة للحكومة الإسرائيلية وأسفرت عن استقالة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان تاركا الحكومة مع دعم آيل للسقوط. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين هاجموا نتنياهو مجددا متهمين إياه بالخوف والتردد أمام حماس بدلا من اتخاذ سياسة حاسمة وواضحة تجاهها.

شكرا لقرائتكم خبر عن صحف سعودية: البحرين ثاني محطات محمد بن سلمان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .