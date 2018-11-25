انت الان تتابع التخطيط: تدريب 330 مدرسا بمشروع رواد 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٧ ص

تطلق اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" بعدد من المحافظات في الفترة من 25-28 نوفمبر الجاري، وذلك استكمالا لسلسلة "ابدأ مستقبلك" التي أطلقها المشروع في محافظات الأقصر والإسماعيلية والقاهرة والجيزة والقليوبية والتي تهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في المحافظات. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحملة هذه المرة مقسمة على مرحلتين، فتبدأ بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح يومي 25 و26 نوفمبر.

وأضافت السعيد أن المرحلة الثانية تبدأ يومي 27 و28 نوفمبر الجاري لمحافظات كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، وذلك بمقر المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير، محافظة الإسكندرية. من جانبها أشارت الدكتورة غادة خليل، مدير المكتب الفني بوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030 إلى أنه من المستهدف بحملة "ابدأ مستقبل" بتلك