أرسنال يستهدف الاقتراب من المربع الذهبي أمام بورنموث

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يأمل أرسنال اليوم في الاقتراب من المربع الذهبي ومواصلة سجله الخالي من الهزائم في آخر 16 مباراة، وذلك من خلال تحقيق الفوز على بورنموث في الدوري الإنجليزي

يستقبل بورنموث اليوم في تمام الساعة 3:30 عصرًا نظيره أرسنال على ملعب فيتنس فيرست، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل بورنموث بقيادة مدربه إيدي هاوي المركز الثامن برصيد 20 نقطة جمعها من خلال الفوز في 6 مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة 4 مباريات أخرى، بينما يوجد أرسنال بقيادة مدربه أوناي إيمري في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مواجهتين، ويبحث المدفعجية عن تحقيق الانتصار لتقليص الفارق مع تشيلسي صاحب المركز الرابع إلى نقطة واحدة.

المواجهات المباشرة نجح بورنموث في تحقيق أول انتصار له على أرسنال، وذلك في المحاولة السابعة عندما تواجه الفريقان للمرة الأخيرة في شهر يناير الماضي. لم يسبق أن فشل أرسنال في التسجيل في شباك بورنموث، حيث سجل المدفعجية في شباك بورنموث 17 هدفًا من قبل. شهدت مباريات الفريقين تسجيل 23 هدفًا بمعدل 3,3 هدف

المواجهات المباشرة نجح بورنموث في تحقيق أول انتصار له على أرسنال، وذلك في المحاولة السابعة عندما تواجه الفريقان للمرة الأخيرة في شهر يناير الماضي. لم يسبق أن فشل أرسنال في التسجيل في شباك بورنموث، حيث سجل المدفعجية في شباك بورنموث 17 هدفًا من قبل. شهدت مباريات الفريقين تسجيل 23 هدفًا بمعدل 3,3 هدف في المباراة الواحدة. بورنموث

خسر بورنموث آخر مباراتين على التوالي في الدوري هذا الموسم، وهي نفس عدد الخسائر التي تلقاها الفريق في المباريات الـ12 التي سبقت تلك المباراتين، وحقق خلال تلك الفترة 8 انتصارات وتعادلين آخرين. بورنموثخسر بورنموث آخر مباراتين على التوالي في الدوري هذا الموسم، وهي نفس عدد الخسائر التي تلقاها الفريق في المباريات الـ12 التي سبقت تلك المباراتين، وحقق خلال تلك الفترة 8 انتصارات وتعادلين آخرين. وتمكن بورنموث من الفوز بـ5 مباريات وخسر مباراتين في آخر 10 مباريات لعبها الفريق على أرضه في الدوري الإنجليزي، وتلقى الهزيمتين أمام نفس الفريق وهو مانشستر يونايتد. واهتزت شباك بورنموث هذا الموسم بـ16 هدفًا من بينها 7 أهداف في آخر 20 دقيقة من عمر المباراة. ولعب مهاجم بورنموث كالوم ويلسون 3 مباريات أمام أرسنال من قبل في الدوري، ونجح في التسجيل في المباريات الثلاث. وصنع رايان فريزر 6 أهداف هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ بورنموث في موسم واحد. أرسنال

لم يخسر أرسنال في 16 مباراة متتالية منذ الخسارة أمام تشيلسي بنتيجة 3-2 يوم 18 أغسطس الماضي، وحقق خلال تلك الفترة 12 انتصارا. أرسناللم يخسر أرسنال في 16 مباراة متتالية منذ الخسارة أمام تشيلسي بنتيجة 3-2 يوم 18 أغسطس الماضي، وحقق خلال تلك الفترة 12 انتصارا. وتعادل أرسنال في 4 مباريات في آخر 5 لقاءات لعبها، ومن بينها آخر 3 مباريات، ولم يسبق أن تعادل المدفعجية في 4 مباريات متتالية منذ شهر فبراير من عام 2009. ويعد أرسنال إلى جانب كارديف، الفريقين الوحيدين اللذين لم يتقدما في نتيجة الشوط الأول في أي مباراة هذا الموسم، حيث انتهى الشوط الأول في 9 مباريات من إجمالي 12 مباراة خاضها أرسنال هذا الموسم في الدوري بنتيجة التعادل. وسجل رجال أوناي إيمري هدفين أو أكثر في آخر 5 مباريات لعبها أرسنال خارج ميدانه في الدوري. ويعد أرسنال أكثر فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم التي سجلت أهدافًا عبر اللاعبين البدلاء، وذلك بواقع 7 أهداف. ويعول أرسنال في لقاء اليوم على مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج والذي سجل 13 هدفًا من إجمالي أهدافه الـ17 التي سجلها مع المدفعجية يوم الأحد. تصريحات المدربين تصريحات المدربين إيدي هاوي: "يملك أرسنال قوة هجومية ضاربة وفريقا جيدا بشكل عام، ستكون المباراة صعبة، ولكن بإمكاننا الظهور بشكل جيد، وسيكون من المثير معرفة أي قوة هجومية بين الفريقين ستسيطر على المباراة، خاصة أن هناك معركة كبيرة بانتظار المدافعين". أوناي إيمري: "أعرف بورنموث، فهم فريق يعتمد على الانضباط التكتيكي والتحركات الجيدة على أرض الملعب، علينا أن نجهز أنفسنا جيدًا للمباراة، فنحن بحاجة إلى التمتع لاعبينا بعقلية مميزة للقتال بقوة على مدى الـ90 دقيقة". الغيابات الغيابات بستيعد بورنموث خدمات لاعبه جوشوا كينج بعد غيابه عن المباريات الأربع الأخيرة بسبب الإصابة في الكاحل، في الوقت الذي يغيب فيه المدافع أدم سميث بسبب إصابته في الركبة والتي ستبعده عن الملاعب حتى شهر فبراير المقبل. وعلى الجانب الآخر، من المنتظر أن يشارك الثنائي الهجومي ألكساندر لاكازيت وأوباميانج في اللقاء بعد تعافيهما من الإصابة الخفيفة التي عانيا منها، في الوقت الذي يغيب فيه عن صفوف المدفعجية الثنائي لوران كوشيليني وداني ويلبيك. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي: وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي: وولفرهامبتون X هيدرسفيلد الساعة 6:00 مساء

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