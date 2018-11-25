الان تتابع رئيس الأركان البريطاني يحذر من تصاعد النفوذ الروسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

حذر رئيس أركان الجيش البريطاني من تصاعد النفوذ الروسي وخطره على مصالح المملكة المتحدة، قائلاً إن “روسيا تشكل تهديدا كبيرا لأمننا، أكبر من تنظيمي داعش والقاعدة”.

وأكد اللواء مارك كارلتون سميث، في أول لقاء له منذ تعيينه في يونيو الماضي، أن “روسيا أبدت استعدادها مرارا لاستخدام القوة العسكرية لتأمين وتوسيع مصالحها الوطنية”، وفق صحيفة “ذي دايلي تلغراف” أمس السبت.

وقال المسؤول البريطاني، إن “روسيا تعمل على استغلال نقاط ضعف الدول الغربية، خاصةً الفضاء الإلكتروني والحروب غير تقليدية”، منوها عن أن “تهديدات داعش والقاعدة للمصالح البريطانية تراجعت نتيجة للجهود العسكرية للتحالف الدولي في العراق وسوريا”.

يذكر أن الحكومة البريطانية اتهمت روسيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال، في المملكة المتحدة في مايو الماضي.