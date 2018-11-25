إصابة 50 شخصا بحالات اختناق في حلب السورية جراء هجوم مجهول المصدر

أكدت تقارير محلية سورية أن نحو 50 شخصا أصيبوا بحالات اختناق جراء قصف على حلب، في خرق هو الأول لاتفاق الهدنة الروسية التركية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دوي انفجارات سمع في القسم الغربي من مدينة حلب، ناجمة عن سقوط قذائف على مناطق في حيي الخالدية وجمعية الزهراء، وتسبب الاستهداف بحالات اختناق لمواطنين في الحيين، تصاعدت أعدادها تدريجياً لتبلغ 32 حالة بينهم 6 أطفال، بينما تحدث إعلام النظام السوري عن سقوط 50 مصابا.

ورجح مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا الدكتور زاهر حجو في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن يكون الغاز المستخدم في الهجوم الإرهابي هو غاز الكلور، وهذا ما يبدو واضحا من الأعراض الظاهرة على المصابين.

واتهم الإعلام الموالي للنظام السوري جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة، بمسؤولية القصف الذي يعد أبرز خرقا للهدنة التي وقعت بين روسيا وتركيا قبل ما يزيد عن الشهرين.

وكان النظام قد شن هجمات مشابهة على مناطق تسيطر عليها المعارضة.