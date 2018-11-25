اتساع رقعة المظاهرات المناوئة لنظام إيران في الأحواز

تظاهر المئات من سكان الأحواز، اليوم الأحد، 25 تشرين الثاني، 2018 احتجاجا على سياسة القمع التي انتهجها النظام الإيراني.

وقالت مصادر إعلامية إن المئات من سكان الأحواز خرجوا إلى الشوارع ورددوا هتافات مناوئة للنظام الإيراني.

وأضافت المصادر أن رقعة المظاهرات تتسع مع توافد المزيد من المواطنين.

وأعدمت السلطات الإيرانية العشرات من العرب الأحواز على خلفية حادثة العرض العسكري في مدينة الأهواز.