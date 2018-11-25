طقس الإمارات.. استمرار اضطراب البحر في الخليج العربي

أكد المركز الوطني الإماراتي للأرصاد استمرار اضطراب البحر في الخليج العربي بسبب الرياح الجنوبية الشرقية إلى شمالية شرقية النشطة إلى قوية السرعة أحيانا خاصة مع نشاط السحب.

وذكر المركز - في بيان له اليوم - أن ارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 ويصل إلى 8 أقدام وقد يصل إلى 12 قدما مع نشاط السحب في الخليج العربي وذلك خلال الفترة من الساعة 11 صباح اليوم وحتى الساعة 11 صباح غدٍ الإثنين.

وشهدت حالة الطقس في الجزيرة العربية تقلبات عديدة خلال الأيام الماضية.