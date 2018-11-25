زلزال بقوة 6.1درجة على مقياس ريختر يضرب ساحل كولومبيا

ذكر مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي ومركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي أن زلزالا بلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب ساحل كولومبيا.

وأوضحت شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الأحد، أن مركز الزلزال وقع على بعد 36 كيلومترا جنوب شرق منطقة “ماونتن” وعلى عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أنه لم تصدر أي تحذيرات من احتمالية حدوث موجات تسونامي في أعقاب الهزة الأرضية.

وأضافت الشبكة الأوروبية أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية.

أ ش أ

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