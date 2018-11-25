شكرا لقرائتكم خبر الجارديان: بريكست سيحول بريطانيا إلى مجرد «مشاهد» للسياسة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

حذرت صحيفة «الجارديان» البريطانية في عددها الصادر أمس من إضعاف دور المملكة المتحدة في السياسة العالمية كأحد تداعيات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وقالت إن بريطانيا ستتحول إلى مجرد «مشاهِد» على الساحة الدولية.

وقالت الصحيفة إن «اللاعبين الدوليين الأكثر تأثيرا سيكونون هؤلاء الذين يمكنهم التحرك بمقاييس قارية كالصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، وعندئذ سيثور السؤال حول مقدار الحرية التي يمكن أن تحظى بها دول أخرى في ظل هذه القوى العظمى».

وأضافت «وبينما كنا نلعب في الماضي دورا مهما في النقاشات الدولية، فإننا سنكون مستقبلا مجرد متفرجين».

ورأت الصحيفة أن لندن استثنت نفسها من إمكانية ممارسة درجة كبيرة من النفوذ وقلصت من قدرتها على فرض رؤيتها على المستوى الدولي، وأنه ربما رغب كثير من الناخبين في ذلك، أو ربما كانوا على الأقل مستعدين لقبوله كثمن لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.