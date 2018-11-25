الألغام الحوثية تبتر والأيدي السعودية تجبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة البسمة لشفاه مبتوري الأطراف من المواطنين اليمنيين الذين فتكت بهم آلة الحرب الحوثية التي اغتالت إلى جانب أحلامهم حياة الأطفال والأمهات وكبار السن حينما زرعت الألغام المموهة ودستها في باطن الأرض لتدوسها أطراف بريئة ذنبها أنها خطت ذاهبة لعمل أو لقضاء حاجة، لتافجأ بلغم قاتل صنعته فئة خبيثة لتعوق أو لتقتل تلك الأنفس البريئة.

ويواصل مركز الأطراف الصناعية في مأرب منذ تدشينه قبل ثلاث سنوات تقديم خدماته، حيث ختم المرحلة الثانية بناصر علي الخدري المستفيد رقم 300.

الخدري يحكي قصته قائلا: عمري 20 سنة من مدينة عمران، أصبت بلغم أرضي في مدينة نهم زرعته الميليشيات الحوثية، وأدى ذلك لبتر ساقي اليسرى، وعانيت خلالها الآلام وذهبت لمركز الأطراف في مأرب وتم تشخيص حالتي وإجراء الفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى عمل القياسات للطرف المبتور وتسلمت الطرف الصناعي كاملا وبشكل مجاني، وأشكر مركز الملك سلمان للإغاثة كثيرا الذي ساعدني لأعيش حياتي الطبيعة.

كما يروي عبدالحكيم الخولاني - 32 عاما - من تعز، كيف أصيب بلغم في صعدة زرعته ميليشيات الحوثي أدى لبتر طرفيه السفليين، ولم يكن قادرا على الحركة، وسمع عن المركز وقدم إليه، حيث أجرى الفحص وأخذت المقاسات لتحديد إمكانية تركيب الطرفين الصناعيين، وبالفعل تسلم الطرفين من المركز بالمجان، وقدم شكره الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يقف دائما مع اليمنيين.

إلى ذلك، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الطلح بمحافظة شبوه أمس، المشاريع كثيفة العمالة التي تهدف إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث بدأ تنفيذ مشروع رصف طريق سنحور الذي تستفيد منه سبع قرى بمديرية الطلح التي يبلغ عدد سكانها نحو 3,500 نسمة، ويوفر المشروع فرص عمل لـ 160 فردا بصورة مباشرة و800 فرد بصورة غير مباشرة.

ويأتي هذا المشروع في إطار أنشطة تحسين سبل العيش في اليمن الممول من المركز، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل قصيرة الأجل وتأهيل العمالة غير الماهرة، كما يمثل رافدا من حيث الدخل لكثير من أرباب الأسر، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ويحقق التنمية في المناطق المستهدفة.

وقدم منسق قطاع مشاريع كثيفة العمالة المهندس جهاد بالطيف شرحا عن المشروع والمشاريع الأخرى التي ينفذها القطاع والبالغ عددها 14 مشروعا، تستهدف خمس محافظات يمنية، هي حضرموت والجوف وشبوة وعدن ولحج، يستفيد منها 1,600 فرد من العمالة المباشرة.

مراحل عمل مركز الأطراف الصناعية في مأرب وفقا لمديره هيثم أحمد

المرحلة الأولى من المشروع في نهاية 2016

305 أطراف ركبت للمتضررين

المرحلة الثانية في 2018

306 أطراف

المرحلة الثالثة تبدأ في ديسمبر 2018

612طرفا قرر تركيبها