شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير التجارة يعرض رؤيته وخطة عمله أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، اجتماعا صباح اليوم لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018-2021 والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/4/2018.

كما تناقش اللجنة أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 498 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة فى الصين بتاريخ 1/9/2018.

فيما تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اجتماعها صباح اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى جمعة و(60) نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (174) لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمد محمود، بشأن مخالفة الكتاب الدورى الصادر عن وزارة المالية للقانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وتستمع لجنة الصناعة اليوم أيضا لرؤية وخطة عمل وزير التجارة والصناعة الدكتور عمرو نصار، وتستكمل لجنة التعليم والبحث العلمى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.